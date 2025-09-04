«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

Зеленский заявил, что Путин пригласил его в Москву, потому что не хочет встречи

Украинский президент Владимир Зеленский снова отказался приезжать в Россию, куда его пригласил глава государства Владимир Путин. Российский лидер ранее предлагал провести двустороннюю встречу в Москве.

О своем решении Зеленский объявил во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, где, в частности, обсуждались результаты беседы американского президента Дональда Трампа с представителями «коалиции желающих».

Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже хорошо. Но нет пока готовности к миру. Со встречи такого уровня взрослые лидеры должны выходить с каким-то результатом Владимир Зеленский президент Украины

Наиболее подходящим, по его мнению, результатом встречи было бы окончание конфликта.

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

На Западе назвали условие для приезда Зеленского в Москву

По мнению корреспондента Bloomberg Оливера Крука, представить, что Зеленский отправится в Москву, — трудно. Особенно учитывая, что Путин не раз заявлял, что не готов ничего обсуждать с нынешней администрацией Украины. При этом, добавил он, президент Украины приехал бы в российскую столицу, если бы этого пожелал Трамп.

После катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», – Зеленский отвечает: «Как высоко?» – и прыгает даже выше Оливер Крук корреспондент Bloomberg

Зеленский анонсировал присутствие европейских армий на Украине

На той же встрече Зеленский указал, что армии стран Европы неизбежно появятся на территории республики в рамках гарантий безопасности. «От каких именно стран и какое количество, пока не разглашается и [находится] в статусе обсуждения», — пояснил он, подчеркнув, что США также являются одним из гарантов безопасности Украины.

Всего 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки, сообщил Макрон

Основной гарантией безопасности он назвал сильную армию в своей стране. Для этого, по его мнению, страны-союзники должны оказать финансирование и обеспечить поставки оружия.

Фото: LUDOVIC MARIN / Reuters

При этом изначально встреча «коалиции желающих» была организована в том числе для того, чтобы попросить американского президента надавить на Россию. В результате Трамп надавил на Европу, призвав ее прекратить закупки российской нефти. Кроме того, он призвал европейские страны усилить давление на Китай из-за поддержки России.

В итоге, как отмечают на Украине, встреча «коалиции желающих» и разговор с Трампом не принесли главного результата — конкретики по готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины. Вашингтон не определился со своей ролью в этом вопросе.