Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:45, 4 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский назвал основную гарантию безопасности

Зеленский: Сильная армия Украины является основной гарантией безопасности
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexis Sciard / Reuters

Сильная армия Украины — основная гарантия безопасности для страны в рамках постконфликтного урегулирования. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном, трансляцию ведет France24.

Зеленский отметил, что это предполагает финансирование и поставку оружия. Кроме того, он объявил о наличии основы и видении будущих гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины сообщил, что для этого готовятся соответствующие документы.

На той же пресс-конференции Зеленский также рассказал, что армии стран Европы точно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности. По его словам, США также являются частью гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Телеведущая высказалась об откровенном наряде дочери Ким Кардашьян на прогулке в Риме

    Живущий в США журналист-иноагент назвал себя патриотом России

    Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

    Москалькова раскрыла условие Киева для возвращения жителей Курской области с Украины

    Дроны заполонят небо над одним российским городом

    Российским кассирам предложили новую работу

    В России предложили простить долги за «коммуналку» некоторым категориям населения

    Названо преимущество Т-90М перед Т-80

    Участники «коалиции желающих» проинформировали Трампа по итогам переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости