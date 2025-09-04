Зеленский назвал основную гарантию безопасности

Зеленский: Сильная армия Украины является основной гарантией безопасности

Сильная армия Украины — основная гарантия безопасности для страны в рамках постконфликтного урегулирования. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном, трансляцию ведет France24.

Зеленский отметил, что это предполагает финансирование и поставку оружия. Кроме того, он объявил о наличии основы и видении будущих гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины сообщил, что для этого готовятся соответствующие документы.

На той же пресс-конференции Зеленский также рассказал, что армии стран Европы точно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности. По его словам, США также являются частью гарантий безопасности.