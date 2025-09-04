Бывший СССР
Зеленский назвал неизбежным появление европейских армий на Украине

Зеленский: Армии европейских стран точно появятся на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jaimi Joy / Pool / Reuters

Армии европейских стран точно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих», трансляция которой ведется на YouTube.

«От каких именно стран и какое количество, пока не разглашается и [находится] в статусе обсуждения», — сказал он. Украинский лидер подчеркнул, что США также являются одним из гарантов безопасности Украины.

Как рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи, которая состоялась 4 сентября, готовность отправить войска на Украину выразили 26 стран «коалиции желающих». При этом он отметил, что вклад Соединенных Штатов в гарантии безопасности для Украины определится в ближайшее время.

