Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 4 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

Зеленский во второй раз отказался ехать в Москву для встречи с Путиным
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз отказался ехать в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он объявил во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, трансляцию ведет France24.

«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже хорошо. Но нет пока готовности к миру», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что со встреч такого уровня обычно выходят с каким-либо результатом. В идеале — с окончанием конфликта, отметил президент Украины.

На той же пресс-конференции Владимир Зеленский анонсировал присутствие европейских армий на Украине. США также станут частью гарантий безопасности, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Телеведущая высказалась об откровенном наряде дочери Ким Кардашьян на прогулке в Риме

    Живущий в США журналист-иноагент назвал себя патриотом России

    Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

    Москалькова раскрыла условие Киева для возвращения жителей Курской области с Украины

    Дроны заполонят небо над одним российским городом

    Российским кассирам предложили новую работу

    В России предложили простить долги за «коммуналку» некоторым категориям населения

    Названо преимущество Т-90М перед Т-80

    Участники «коалиции желающих» проинформировали Трампа по итогам переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости