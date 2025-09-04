Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

Зеленский во второй раз отказался ехать в Москву для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз отказался ехать в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он объявил во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, трансляцию ведет France24.

«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже хорошо. Но нет пока готовности к миру», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что со встреч такого уровня обычно выходят с каким-либо результатом. В идеале — с окончанием конфликта, отметил президент Украины.

На той же пресс-конференции Владимир Зеленский анонсировал присутствие европейских армий на Украине. США также станут частью гарантий безопасности, добавил он.