На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы приехать в Москву для потенциальной встречи с российским главой Владимиром Путиным. Такую возможность допустил корреспондент Bloomberg Оливер Крук.

По словам журналиста западного агентства, ему сложно представить, что Зеленский мог бы посетить российскую столицу. И в то же время, как указал Крук, в последнее время украинский глава стал прислушиваться к рекомендациям президента США Дональда Трампа.

«После катастрофической встречи в Овальном кабинете Зеленский сменил тактику. Теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", Зеленский отвечает: "Как высоко?" и прыгает даже выше», — счел корреспондент Bloomberg.