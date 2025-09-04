Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:35, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

Журналист Bloomberg Крук допустил, что Зеленский может приехать в Москву
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы приехать в Москву для потенциальной встречи с российским главой Владимиром Путиным. Такую возможность допустил корреспондент Bloomberg Оливер Крук.

По словам журналиста западного агентства, ему сложно представить, что Зеленский мог бы посетить российскую столицу. И в то же время, как указал Крук, в последнее время украинский глава стал прислушиваться к рекомендациям президента США Дональда Трампа.

«После катастрофической встречи в Овальном кабинете Зеленский сменил тактику. Теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", Зеленский отвечает: "Как высоко?" и прыгает даже выше», — счел корреспондент Bloomberg.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

    В российском регионе членов преступной группы «Сельмаш» приговорили к большим срокам

    Зеленский раскрыл подробности заседания «коалиции желающих»

    Дуров рассказал Маску о беспричинных нападениях Запада на славян

    Неуловимые воры проникли в магазин с помощью бензопилы и украли 218 миллионов рублей

    Кадыров сообщил о присвоении «дорогому брату» звания генерал-лейтенанта

    Беременная россиянка обманула соседок по палате в перинатальном центре на миллионы рублей

    Новый дрон «Ветер-Х» представили на ВЭФ

    Военблогеры отметили странности в сообщениях о диверсантах в 250 километрах от Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости