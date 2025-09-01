В Кремле рассказали детали о возможной встрече Путина с Зеленским

Ушаков: Договоренности между Путиным и Трампом о встрече с Зеленским не было

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не договаривались о проведении встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита на Аляске. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, его комментарий опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Пока то, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас много говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно об этом, насколько я знаю, между Путиным и Трампом договоренности не было», — указал представитель Кремля.

30 августа Трамп выразил сомнение в том, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского состоится. При этом он заявил, что уверен в проведении переговоров в трехстороннем формате.

При этом американский лидер пригрозил некими «последствиями», если двусторонние переговоры Путина и Зеленского все-таки не состоятся.