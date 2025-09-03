В офисе Зеленского отвергли еще одно условие России по урегулированию конфликта. Как в Киеве объяснили очередной отказ?

Замглавы ОП Палиса: Мобилизация на Украине продолжится после прекращения огня

Мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) не остановится даже после достижения режима прекращения огня в конфликте с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса в интервью украинскому изданию «Общественное».

Приостановка мобилизации в ВСУ и начало демобилизации украинской армии было одним из условий России по прекращению огня в рамках урегулирования конфликта. Российское руководство неоднократно указывало на необходимость прекращения мобилизации в процессе заключения мира, а также включило тезис в проект меморандума по урегулированию.

Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. Какое-то время этот процесс будет продолжаться, потому что это наша обязанность — поддерживать на определенном уровне боеспособность ВСУ Павел Палиса заместитель руководителя офиса президента Украины

В Киеве положительно оценили ход мобилизации

Палиса заявил о положительной динамике мобилизации на Украине в последние четыре месяца и опроверг возможное снижение мобилизационного возраста. По его словам, ВСУ ведут набор добровольцев в возрасте 18-24 лет в рамках соответствующей программы.

Однако чиновник отрицательно ответил на вопрос о возможности демобилизации военнослужащих украинской армии, отслуживших более трех лет. Замглавы ОП подчеркнул, что ВСУ не могут заменить всех мобилизованных с 2022 года. При этом, по его словам, военное руководство страны не хочет «никого загонять в вечное рабство».

В плане паритета человеческого ресурса тягаться с россиянами нам нет смысла. Мы просто этого не вытянем Павел Палиса заместитель руководителя офиса президента Украины

Фото: Paula Bronstein. / Getty Images

В офисе Зеленского признали истощение ВСУ

Палиса прокомментировал прорыв Вооруженных сил (ВС) России в районе подконтрольного Киеву Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР) и признал высокую степень истощения подразделений ВСУ. По его мнению, усталость украинских войск связана с интенсивностью боевых действий и успехом тактики «тысячи порезов» ВС России.

По словам замглавы ОП, Киев в настоящий момент пытается сгладить вопросы нехватки людей и своевременного пополнения частей ВСУ. Он подчеркнул, что украинская армия столкнулась с институциональными проблемами, а также вопросами подготовки и снабжения войск.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Условие России по приостановке мобилизации

2 июня ТАСС опубликовало полный текст российского проекта меморандума по урегулированию конфликта, переданного Украине в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Пункт об остановке мобилизации в ВСУ являлся частью условий Москвы по прекращению огня.

Условие по проведению мобилизации являлось частью «пакетного предложения», включавшего в себя также прекращение западных поставок оружия и запрет на передислокацию частей ВСУ. Также Киев должен был отказаться от проведения диверсий на территории России

4 июня президент России Владимир Путин заявил о намерениях украинских властей использовать 30-дневное безусловное прекращение огня для мобилизации и ввоза западного оружия. Российский лидер подчеркнул, что власти Украины также планируют подготовку других террористических актов, аналогичных диверсиям в Брянской и Курской областях в конце мая.

Фото: Thomas Peter / Reuters

В ВСУ подсчитали ежедневные потери

2 сентября волонтер ВСУ Тарас Чмут заявил, что при темпах мобилизации в ВСУ в 30 тысяч человек в месяц до боевых частей доходят только 10 тысяч. По его словам, Киев теряет в день в среднем 18 солдат погибшими, 243 ранеными и 79 пропавшими без вести.

20 августа Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал фейком публикацию хакерской группировки KillNet о числе потерь ВСУ в количестве 1,7 миллиона человек с 2022 года. В качестве подтверждения ЦПД сослался на слова Владимира Зеленского о том, что численность украинской армии никогда не превышала 880 тысяч человек.