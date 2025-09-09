RS: Трампу стоит удвоить дипломатические усилия по Украине после слов Путина

Издание Responsible Statecraft (RS) призвало президента США Дональда Трампа удвоить дипломатические усилия по Украине после слов российского главы Владимира Путина о возможности найти выход из конфликта. Материал доступен на сайте RS.

Как указал автор статьи, Путин по итогам визита в Китай заявил, что в случае, если здравый смысл восторжествует, возможно договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине. «Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается. Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла ему желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия для окончания конфликта», — говорится в материале.

Главе Белого дома следует игнорировать призывы ввести больше санкций против России или усилить военное давление на нее, отметили в RS. Вместо этого, как подчеркнул автор, Трампу стоит удвоить дипломатические усилия и инициировать серьезные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые могут привести к согласованию условий урегулирования.

Ранее хорватское издание Advance заявило, что Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в КНР, послал Западу сигнал. Как сочли журналисты, российский глава дал понять, что канал связи с Белым домом открылся и шанс на политическое прекращение украинского конфликта есть.