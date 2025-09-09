Интернет и СМИ
Трампа призвали прислушаться к словам Путина

RS: Трампу стоит удвоить дипломатические усилия по Украине после слов Путина
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Издание Responsible Statecraft (RS) призвало президента США Дональда Трампа удвоить дипломатические усилия по Украине после слов российского главы Владимира Путина о возможности найти выход из конфликта. Материал доступен на сайте RS.

Как указал автор статьи, Путин по итогам визита в Китай заявил, что в случае, если здравый смысл восторжествует, возможно договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине. «Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается. Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла ему желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия для окончания конфликта», — говорится в материале.

Главе Белого дома следует игнорировать призывы ввести больше санкций против России или усилить военное давление на нее, отметили в RS. Вместо этого, как подчеркнул автор, Трампу стоит удвоить дипломатические усилия и инициировать серьезные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые могут привести к согласованию условий урегулирования.

Ранее хорватское издание Advance заявило, что Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в КНР, послал Западу сигнал. Как сочли журналисты, российский глава дал понять, что канал связи с Белым домом открылся и шанс на политическое прекращение украинского конфликта есть.

