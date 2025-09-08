Россия
20:00, 8 сентября 2025

Названы последствия для России возможного решения ЕС отправить войска на Украину

Политолог Бовт заявил, что вероятность конфликта РФ и НАТО может вырасти
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вероятность конфликта между Россией и странами НАТО может вырасти, если Евросоюз (ЕС) договорится об отправке войск на Украину. Такое последствие возможного решения Европы для Москвы назвал российский политолог Георгий Бовт, его слова приводит «Царьград».

По заявлению Бовта, есть вероятность, что страны ЕС решат проигнорировать волю России и США, отправят национальные подразделения и ввяжутся в конфликт. При этом политолог предположил, что США могут попытаться остаться «над схваткой».

«Угроза прямого военного столкновения между европейскими странами, членами НАТО, и Россией резко возрастет. Встанет вопрос, а что же США? (...) Трамп не хочет (...) ввязываться в этот гипотетический пока военный конфликт», — порассуждал эксперт.

Ранее общественник Владимир Рогов отметил, что число европейских стран, готовых отправить свои войска на Украину, заметно сократилось после высказываний российского президента Владимира Путина, который назвал иностранные войска на Украине законными целями для Российской армии.

