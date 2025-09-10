Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Украины

NYT: Путин предупредил союзников Киева об ответе на отправку войск на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предупредил союзников Киева об ответе на отправку войск на Украину, об этом рассказала газета The New York Times (NYT).

По мнению авторов статьи, российский лидер дал четкий сигнал не только Киеву, но и Западу. Посыл к Украине заключается в том, что Москва не сомневается в своем военном превосходстве.

«Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину», — говорится в материале.

Издание отметило, что Россия ждет следующего шага со стороны Украины и Запада, давая понять, что не отступится от своих гарантий безопасности.

Ранее хорватское издание Advance заявило, что Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в КНР, послал Западу сигнал. Как сочли журналисты, российский глава дал понять, что канал связи с Белым домом открылся и шанс на политическое прекращение украинского конфликта есть.

