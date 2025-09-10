«Мы все решим». Передача территории ДНР и гарантии Киеву. Что Путин и Трамп обсудят на новых переговорах?

Политолог Минченко: Путин и Трамп могут обсудить передачу России территории ДНР

Одной из тем грядущего телефонного разговора, которую президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут обсудить, станет вопрос передачи территории Донецкой народной республики (ДНР), остающейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

9 сентября хозяин Белого дома заявил, что у него может состояться разговор с российским лидером «на этой или следующей неделе». Незадолго до этого Трамп говорил, что очень заинтересован в беседе с Путиным. Сам президент России отмечал, что всегда готов к диалогу.

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время были сужены до двух главных вопросах — территории и гарантиях безопасности.

Джей Ди Вэнс уже обозначил возможность передачи России оставшейся территории ДНР, а также предоставление гарантий безопасности Украине. Если ему верить, то эти два вопроса и будут обсуждаться Евгений Минченко политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

При этом Минченко усомнился, что главы двух государств будут обсуждать сторонние вопросы, включая совместные экономические проекты. «Подобное сотрудничество лучше пойдет, если будет урегулирован украинский конфликт», — заметил он.

Фото: РИА Новости

Что известно о возможном разговоре Путина и Трампа?

Гипотетический телефонный разговор Путина и Трампа полон неизвестных догадок. Хотя 9 сентября американский лидер заявил, что планирует в скором времени беседу, в Белом доме ответили, что пока не готовы его анонсировать.

У меня нет информации о телефонных разговорах президента с другими иностранными лидерами, которую я была бы готова огласить Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

Информацию также не подтверждает и российская сторона. В частности, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков указал, что Москва пока не получала запроса из Вашингтона о проведении телефонных переговоров.

При этом 2 сентября представитель Кремля анонсировал подготовку к новому раунду двусторонних консультаций России и США по Украине

5 сентября президент Соединенных Штатов заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой. Неназванный чиновник в администрации отметил, что поддержание хороших контактов между лидерами «потенциально является преимуществом для Трампа».

В каком состоянии сейчас находится диалог России и США?

Как отметил Минченко, между Россией и США сейчас успешно идет диалог по нормализации отношений и снижении международной эскалации. «Я бы сказал, что между Россией и США идет нормальный и конструктивный диалог», — подчеркнул он.

При этом он обратил внимание, что лидеры двух стран сталкиваются с давлением со стороны Европы и Украины.

Ситуация также напрямую зависит еще от позиции Украины, стран Европы. Они искажают ситуацию, прежде всего, Франция, Германия и Великобритания. Поэтому в российско-американских переговорах не все зависит только от Москвы и Вашингтона Евгений Минченко политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт сообщал, что США проведут серию консультаций с коллегами из Европейского союза (ЕС) по поводу новых возможных санкций против России.

Однако представитель администрации Трампа отказался раскрыть подробности новых возможных ограничений и подчеркнул, что окончательные решения по санкциям будет принимать лично глава государства. Текущая позиция хозяина Белого дома по антироссийским рестрикциям неизвестна.

Фото: House Select Committee / AP

Может ли Трамп выйти из переговоров по Украине после беседы с Путиным?

8 сентября Трамп заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг России и Украины.

Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что мы все решим. Я уверен, что мы это сделаем Дональд Трамп президент США

При этом американский лидер несколько раз подчеркивал, что покинет переговорный процесс, если поймет бесперспективность диалога.

Однако Минченко усомнился, что президент Соединенных Штатов откажется от урегулирования кризиса. По его словам, возможный телефонный разговор с Путиным лишь подчеркивает ставку на дальнейшие усилия по окончанию боевых действий.

Честно говоря, пока не вижу у Трампа готовности выходить из переговорного процесса по Украине. У него есть осторожный оптимизм, хотя он, конечно, сильно ниже, чем был на старте его президентского срока Евгений Минченко политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»