21:15, 9 сентября 2025

В Белом доме прокомментировали возможность звонка между Трампом и Путиным

В Белом доме отказались анонсировать проведения звонка между Трампом и Путиным
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valerie Plesch / dpa / Global Look Press

В Белом доме заявили, что пока не готовы анонсировать проведение нового звонка между президентом США Дональдом Трампом и российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

5 сентября американский лидер заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой. Кроме того, неназванный чиновник в администрации отметил, что поддержание хороших контактов между лидерами «потенциально является преимуществом для Трампа».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами.

