Трамп не захотел портить отношения с Путиным

NBC News: Трамп заявил советникам, что не намерен портить отношения с Путиным
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Он [Трамп] заявил своим советникам, что полон решимости не портить их [отношения с Путиным]. Еще в первый президентский срок Трамп говорил, что в интересах США поддерживать нормальные отношения со своим российским коллегой, который контролирует ядерный арсенал», — передает телеканал слова источников.

Кроме того, неназванный чиновник отметил, что поддержание хороших контактов между лидерами «потенциально является преимуществом для Трампа». Он объяснил, что в этом случае глава Белого дома может позиционировать себя как посредника в усилиях по урегулированию на Украине, которому «могут доверять как в Москве, так и в Киеве».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами.

Также по данным издания Bild, европейцы остались недовольными и разочарованными после разговора с американским лидером в рамках встречи «коалиции желающих».

