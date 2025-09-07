В США анонсировали обсуждение новых санкций против России

Представитель Белого дома Хассетт: США обсудят возможные санкции против России

США в ближайшие дни проведут серию консультаций по поводу новых возможных санкций против России. Обсуждение рестрикций против Москвы в эфире телеканала CBS анонсировал глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт.

«Я уверен, что сегодня и завтра будут много обсуждать масштабы санкций и сроки введения санкций», — рассказал политик.

Он отказался раскрыть подробности новых возможных ограничений и подчеркнул, что окончательные решения по санкциям будет принимать президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что представители Евросоюза обсудят новые санкции против России в ходе визита в Вашингтон 8 сентября. Отмечается, что делегацию возглавит посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.