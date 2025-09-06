Мир
08:16, 6 сентября 2025

ЕС обсудит новые санкции против России

AP: ЕС обсудит новые санкции против России в Вашингтоне 8 сентября
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Представители Европейского союза (ЕС) обсудят новые санкции против России в ходе визита в Вашингтон 8 сентября. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Associated Press (AP).

«Команда европейских официальных лиц в понедельник посетит минфин США для обсуждения различных форм экономического давления на Россию, включая новые санкции», — указано в сообщении.

Отмечается, что делегацию возглавит посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

Ранее встречу лидеров ЕС и США для координирования санкций против РФ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, встреча состоится «в течение ближайших дней».

