Зеленский анонсировал встречу лидеров ЕС и США для координирования санкций против РФ

Зеленский: На днях пройдет встреча представителей ЕС и США по поводу санкций
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

Встреча представителей Европейского союза (ЕС) и США по поводу санкций в отношении России пройдет через некоторое время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает Reuters.

По его словам, встреча состоится «в течение ближайших дней». Зеленский также заявил, что присутствие иностранных войск на Украине будет обсуждаться в рамках гарантий безопасности.

«Важно, что мы обсуждаем этот вопрос. Да, действительно, они будут представлены в количестве тысяч [военных], не малого количества. И это уже является фактом», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина услышала сигнал России о возможности членства Киева в Европейском союзе. Он также призвал услышать его «большим друзьям России в Европе».

