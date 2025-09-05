Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:33, 5 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский услышал сигналы из России

Зеленский: Мы слышим сигнал из России о возможности членства Украины в ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина услышала сигнал России о возможности членства Киева в Европейском союзе (ЕС). Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антонио Коштой в Ужгороде, передает «Интерфакс-Украина» в пятницу, 5 сентября.

«Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. (...) Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли», — рассказал он.

Зеленский отметил, что этот сигнал также необходимо услышать «большим друзьям России в Европе». Вероятно, он подразумевал Венгрию и Словакию. С премьер-министром последней у президента Украины назначены переговоры 5 сентября.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Словакия и Венгрия закупают российскую нефть.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    В Польше разработают ракету с дальностью более 500 километров

    Хинштейн рассказал о новой работе «боевых друзей из КНДР» в Курской области

    Военкор раскрыл подробности ликвидации полковника ГУР МО Украины в Запорожской области

    Российская школьница пошла гулять в парк и была изнасилована уборщиком

    Европейская свинина попала под удар китайских пошлин

    Путин заявил о невозможности спрогнозировать что-либо в российской экономике

    Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье

    В российском магазине иностранец преследовал девочек и хватал их за руку

    Футболист сборной Камеруна перешел из французского клуба в «Спартак»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости