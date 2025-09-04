Зеленский заявил о недовольстве Трампа Словакией и Венгрией

Зеленский: Трамп недоволен закупками российской нефти Словакией и Венгрией

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Словакия и Венгрия закупают российскую нефть. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, передает издание «Интерфакс-Украина».

«Президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой. Среди прочего есть две страны, мы знаем, что это Венгрия и Словакия», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что очень рад выражению недовольства Трампа закупающими российскую нефть европейскими странами.

Ранее украинский лидер заявил, что в ходе разговора с президентом США обсудил усиление давления на Россию. Он выразил уверенность, что урегулирования конфликта на Украине удастся достигнуть, если лишить Москву денег и ресурсов.