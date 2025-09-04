Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

Президент Украины Зеленский: Обсудили с Трампом усиление давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом обсудил тему усиления давления на Россию. Его слова передает издание «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное — это давление», — заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что урегулирования удастся достигнуть, если лишить Москву денег и ресурсов.

На той же пресс-конференции Зеленский рассказал, что армии стран Европы точно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности. По его словам, США также являются частью гарантий безопасности.