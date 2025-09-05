Ушаков высказался о возможном разговоре Путина и Трампа

Ушаков не слышал, чтобы от США поступал запрос на разговор Трампа с Путиным

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока не слышал, чтобы от США поступал запрос на разговор американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю (...). Об этом я не слышал», — уточнил помощник российского лидера.

Ранее Трамп сообщил о желании переговорить с Путиным в ближайшее время. По его словам, между Москвой и Вашингтоном идет хороший диалог.

4 сентября в ходе заседания «коалиции желающих» спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Трамп готов принять участие в трехсторонней встрече с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также уточнил, что сейчас глава Белого дома открыт к рассмотрению любых способов, которые могут привести к завершению конфликта на Украине.