Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 5 сентября 2025Мир

Ушаков высказался о возможном разговоре Путина и Трампа

Ушаков не слышал, чтобы от США поступал запрос на разговор Трампа с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока не слышал, чтобы от США поступал запрос на разговор американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю (...). Об этом я не слышал», — уточнил помощник российского лидера.

Ранее Трамп сообщил о желании переговорить с Путиным в ближайшее время. По его словам, между Москвой и Вашингтоном идет хороший диалог.

4 сентября в ходе заседания «коалиции желающих» спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Трамп готов принять участие в трехсторонней встрече с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также уточнил, что сейчас глава Белого дома открыт к рассмотрению любых способов, которые могут привести к завершению конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

    Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

    Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

    Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

    Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

    Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

    26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за требований жениться на ней

    Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

    52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости