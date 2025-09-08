Мир
Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины

Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг России и Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул он во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее Трамп поделился своим мнением по поводу начала третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. По мнению политика, этого не случится. До этого Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно.

