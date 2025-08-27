Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 26 августа 2025Мир

Трамп высказался о возможном начале третьей мировой войны

Трамп заявил, что третья мировая война из-за Украины не начнется
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением по поводу начала третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. По мнению американского лидера, этого не случится. Его выступление транслируется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«У нас не будет мировой войны», — кратко прокомментировал эту тему Трамп.

Он также подчеркнул, что руководство России выступает за урегулирование, однако чтобы его достичь, необходимо добиться одновременного согласия обеих сторон.

Ранее Трамп отказался считать президента Украины невиновным в ситуации, при которой не просматривается явного движения к миру, и пригрозил Киеву санкциями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    Назван срок возращения тепла в Москву

    В России оценили ход расследования по «Северным потокам»

    Трамп резко отреагировал на слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

    Миссия России в ООН потребовала гарантий безопасности не только для Украины

    На Западе обсудили отправку бригад военных на Украину

    На Западе захотели создать «линии обороны» на Украине

    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны

    «Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России

    Президент Бразилии высказался о завершении конфликта на Украине словами «они ждут момента»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости