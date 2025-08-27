Трамп высказался о возможном начале третьей мировой войны

Трамп заявил, что третья мировая война из-за Украины не начнется

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением по поводу начала третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. По мнению американского лидера, этого не случится. Его выступление транслируется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«У нас не будет мировой войны», — кратко прокомментировал эту тему Трамп.

Он также подчеркнул, что руководство России выступает за урегулирование, однако чтобы его достичь, необходимо добиться одновременного согласия обеих сторон.

Ранее Трамп отказался считать президента Украины невиновным в ситуации, при которой не просматривается явного движения к миру, и пригрозил Киеву санкциями.