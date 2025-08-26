Мир
22:18, 26 августа 2025Мир

Трамп отказался считать Зеленского невиновным и пригрозил Украине санкциями

Трамп: США могут ввести санкции и против Украины, не только против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отказался считать президента Украины невиновным в ситуации, при которой не просматривается явного движения к миру, и пригрозил Киеву санкциями. Трансляцию ведет канал C-Span.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты могут ввести санкции и таможенные пошлины и против Украины, не только против России.

«Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое», — сказал Трамп.

Американский лидер также выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа. «Надеюсь, что мы очень быстро решим вопросы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией», — сказал он

