Трамп пообещал выйти из переговоров по Украине при одном условии

Трамп пообещал выйти из переговоров по Украине, если у диалога с РФ нет будущего

Президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме бесперспективен. Об этом он заявил в интервью Fox News, записанном до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

«Если все пойдет плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду», — сказал Трамп.

В пятницу, 15 августа, американский и российский лидеры провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Их беседа продлилась 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.