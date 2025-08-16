Мир
01:56, 16 августа 2025Мир

Трамп пообещал выйти из переговоров по Украине при одном условии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме бесперспективен. Об этом он заявил в интервью Fox News, записанном до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

«Если все пойдет плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду», — сказал Трамп.

В пятницу, 15 августа, американский и российский лидеры провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Их беседа продлилась 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.

