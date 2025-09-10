Вэнс назвал две главные проблемы в урегулировании на Украине

Вэнс: Территории и гарантии безопасности являются главными вопросами по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время сосредоточены на двух главных вопросах — территории и гарантиях безопасности. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.

«Сейчас мы находимся в том моменте, где по крайней мере сузили все проблемы до пары основных. Один из вопросов — территориальный (...). Украинцы хотят гарантий безопасности — от европейцев или кого-то еще», — сообщил вице-президент.

Вэнс пояснил, что Киев «хочет уверенности» в том, что если будет заключено мирное соглашение, то «через несколько месяцев или лет ничего не повторится».

Ранее Вэнс заявил, что США продолжат работать над урегулированием конфликта на Украине, а также надеются на достижение мирного соглашения. Он подчеркнул, что продолжение конфликта не в интересах ни одной из сторон.