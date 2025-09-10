Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:52, 10 сентября 2025Мир

Вэнс назвал две главные проблемы в урегулировании на Украине

Вэнс: Территории и гарантии безопасности являются главными вопросами по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время сосредоточены на двух главных вопросах — территории и гарантиях безопасности. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.

«Сейчас мы находимся в том моменте, где по крайней мере сузили все проблемы до пары основных. Один из вопросов — территориальный (...). Украинцы хотят гарантий безопасности — от европейцев или кого-то еще», — сообщил вице-президент.

Вэнс пояснил, что Киев «хочет уверенности» в том, что если будет заключено мирное соглашение, то «через несколько месяцев или лет ничего не повторится».

Ранее Вэнс заявил, что США продолжат работать над урегулированием конфликта на Украине, а также надеются на достижение мирного соглашения. Он подчеркнул, что продолжение конфликта не в интересах ни одной из сторон.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Путин высказался о помощи бойцам СВО

    МИД потребовал у ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче

    Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

    В лесополосе российского региона нашли мертвым 26-летнего военного

    Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом немецкого гражданства

    В крупное кадровое агентство российского города пришли полицейские

    Москвичка устроила курятник на балконе новостройки и попала на видео

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости