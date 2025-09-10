Мир
13:19, 10 сентября 2025

Вэнс высказался о мирном соглашении по Украине

Вэнс: США продолжат работать над урегулированием конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Wroblewski / Pool / Reuters

Вашингтон продолжит работать над урегулированием конфликта на Украине, а также надеется на достижение мирного соглашения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.

«Мы продолжим работу над этим (...). Я считаю, в конечном итоге мы сможем достичь мирного урегулирования [по Украине] (...). Наше послание как России, так и Украине заключается в том, что это (продолжение конфликта — прим. «Ленты.ру») не в ваших интересах и не в интересах США», — отметил политик.

По словам Вэнса, именно установление мира в регионе является всеобщим интересом.

Ранее Внэс заявил, что президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Он добавил, что американский лидер после разрешения украинского кризиса открыт к полному спектру продуктивных экономических договоренностей с Москвой.

