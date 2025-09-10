Вице-президент США раскрыл позицию Трампа по изоляции России

Вице-президент США Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической изоляции России

Американский лидер Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Позицию главы Белого дома раскрыл вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News.

«Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию» — заявил он.

По его словам, Трамп после урегулирования на Украине открыт к полному спектру продуктивных экономических договоренностей с Россией.

Ранее президент США подтвердил готовность к новому этапу санкций против России. На вопрос о том, готов ли он инициировать второй этап санкций в отношении Москвы, Трамп ответил утвердительно. Других комментариев глава государства не дал.