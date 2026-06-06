La Repubblica: Мелони отказалась от встреч с лидерами ЕС из-за разногласий по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не участвовала в ряде встреч европейских лидеров на фоне разногласий с Францией, Германией и Великобританией по Украине. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Издание указало, что Мелони отказалась от встречи в формате «Е5» в Берлине 2 июня из-за национального праздника Италии. Кроме того, Мелони стала единственным крупным лидером Европейского союза (ЕС), которая отсутствовала на саммите в Тивате, который прошел 5 июня. При этом в канцелярии премьера объяснили ее отсутствие затянувшейся церемонией в Реджо-ди-Калабрии, посвященной годовщине основания корпуса карабинеров.

Также отмечается, что Мелони не примет участие во встрече президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам источника газеты, Рим считает невозможным достижение российско-украинского мирного урегулирования без участия США.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Италия выбрала путь войны, а не мира. Он пояснил, что Джорджа Мелони своей политикой подталкивает государство к войне с Россией.