Италия встала на тропу войны с Россией из-за действий премьер-министра страны

Мема: Мелони своей политикой подталкивает Италию к войне с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони своей политикой подталкивает государство к войне с Россией. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Мелони назвала поддержку Украины стратегической необходимостью и нравственным долгом. Дорогая Джорджа, ты ведешь Италию к краю ужасной войны с Россией», — написал он.

Финский политик отметил, что Италия выбрала путь войны, а не мира.

Ранее стало известно, что на границе Финляндии и России пролетел самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции. Сообщается, что самолет взлетел в 07:56 утра по московскому времени с авиабазы Мальмен в Швеции. Воздушное судно пролетело вдоль российской границы и развернулось около Норвегии. Уточняется, что такой самолет уже выполнял подобные полеты у российских границ.