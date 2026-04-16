11:05, 16 апреля 2026Мир

Шведский самолет-разведчик заметили на границе России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Drone Focus / Shutterstock / Fotodom

На границе Финляндии и России заметили самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что воздушное судно вылетело в 07:56 утра по московскому времени с авиабазы Мальмен, расположенной в Швеции. Самолет пролетел вдоль границы с Россией, после чего развернулся около Норвегии. По данным агентства, такой самолет уже выполнял аналогичные полеты у российской границы.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что государство оградилось от России железным занавесом. Он сообщил, что отношения между странами фактически отсутствуют. По его словам, за последние четыре года финские власти разрушили почти все, что формировали государства за многие десятилетия. Кузнецов подчеркнул, что железного занавеса между Москвой и Хельсинки не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.

    Последние новости

    Стало известно о возможной судьбе записавшего предсмертное видео военблогера Воеводы

    Желающим достичь долголетия людям дали пять советов

    Неизвестные расправились с арбитром во время футбольного матча

    Москвичей предупредили о снеге и гололеде

    Россияне потеряли интерес к машинам одной страны СНГ

    Аналитик высказался о последствиях потери чешского рынка нефти для России

    Журова назвала различия русского менталитета от европейского

    Польша обещала не пускать Украину в ЕС в ускоренном порядке

    Ермака уличили в обращении к астрологам

    В России отреагировали на атаку дронов ВСУ на Туапсе

    Все новости
