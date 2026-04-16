Шведский самолет-разведчик заметили на границе России

РИА Новости: Самолет-разведчик ВВС Швеции пролетел у границы Финляндии и России

На границе Финляндии и России заметили самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что воздушное судно вылетело в 07:56 утра по московскому времени с авиабазы Мальмен, расположенной в Швеции. Самолет пролетел вдоль границы с Россией, после чего развернулся около Норвегии. По данным агентства, такой самолет уже выполнял аналогичные полеты у российской границы.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что государство оградилось от России железным занавесом. Он сообщил, что отношения между странами фактически отсутствуют. По его словам, за последние четыре года финские власти разрушили почти все, что формировали государства за многие десятилетия. Кузнецов подчеркнул, что железного занавеса между Москвой и Хельсинки не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.