16:04, 19 сентября 2025

Трамп отказался от тактики Байдена в отношении России

WP: Трамп изменил тактику в отношении РФ, так как не вводит санкции как Байден
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил свою тактику в отношении России, так как с начала второго срока не ввел ни одного нового пакета антироссийских санкций, в отличие от экс-президента Джо Байдена, который регулярно усиливал санкционное давление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на мнение экспертов.

По мнению экспертов, Трамп продолжает подталкивать европейских союзников к введению мер против России, но сам предпочитает не усиливать санкции. «Этот шаг следует схеме, которую установил Трамп: нежелание напрямую вводить новые меры против России, даже несмотря на то, что Вашингтон подталкивает союзников и партнеров к более жестким мерам наказания Москвы», — сказано в сообщении.

Собеседники издания также считают, что такая стратегия американского лидера со временем может снизить эффективность санкционного давления на Россию. «Если вы делаете то, что Трамп делал в последние шесть с лишним месяцев, и при этом не вводите новых санкций, вы фактически ослабляете их влияние», — заявил бывший ведущий эксперт по санкциям в отделе политического прогнозирования Госдепартамента Эдвард Фишман.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Европейская комиссия (ЕК) приняла 19-й пакет санкций против России.

