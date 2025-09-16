Мир
14:28, 16 сентября 2025Мир

Американский сенатор пригрозил Венгрии и Словакии за покупку нефти у России

Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями за покупку нефти у России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Riccardo GIordano / Globallookpress.com

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил Венгрии и Словакии «последствиями» за покупку российской нефти. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Что касается закупок российской нефти, то сейчас они практически сводятся к Венгрии и Словакии. Я надеюсь и жду, что они скоро примут меры», — говорится в публикации.

В случае неисполнения этого требования «последствия будут неизбежны», добавил американский сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет «серьезные санкции» против России, когда все страны НАТО «согласятся и начнут делать то же самое», а также прекратят покупать российскую нефть.

