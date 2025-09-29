В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

Песков: Москва внимательно анализирует заявления о поставках Tomahawk Киеву

Москва слышала и внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы слышали эти заявления. Мы внимательно их анализируем. Внимательно за этим следят наши военные специалисты», — сказал он.

Песков подчеркнул, что даже если решение о поставках Tomahawk будет принято, они не станут панацеей для украинской армии и не изменят ситуацию на фронте. При этом, по словам представителя Кремля, важно понять, кто будет осуществлять пуск этих ракет в случае их появления у Киева, — американцы или сами украинцы.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву будет принимать президент страны Дональд Трамп. «Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — отметил он.