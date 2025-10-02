Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства говорил в основном о международной политике, затронув темы украинского конфликта, противостояния России и Запада, а также о перспективах противостояния сторонников однополярного и много полярного мира. Главные цитаты из выступления Путина — в материале «Ленты.ру».
О переменах
«Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал кардинально меняется… Готовыми нужно быть к чему угодно»
О чужих правилах
«Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел, "там за туманами", ну, или "там за океанами"»
О многополярности
«Как ни парадоксально, но многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию, ответом международной системы и самой истории на навязчивое стремление выстроить всех в одну иерархию, на вершине которой находились бы страны Запада»
О попытках России вступить в НАТО
«Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО, первый раз в 1954 году, еще во времена СССР это было сделано, а второй раз — в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву — я уже говорил об этом, говорил, — когда мы на эту тему с ним разговаривали»
Про попытки управлять миром
«Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей»
О пределах могущества отдельных стран
«Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи все-таки есть предел»
Про суть происходящих в мире событий
«Есть у нас в народе такое выражение "против лома нет приема, окромя другого лома". А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется»
Про общность интересов
«Интересы стран никогда полностью не совпадают»
Про российский рекорд
«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории»
Про гордость
«Мы испытываем, конечно, в этой связи законную гордость. Гордость за Россию, наших граждан и за наши вооруженные силы»
Про баланс
«Мировой баланс без России не выстраивается: ни экономический, ни стратегический, ни культурный, ни логистический — никакой»
Про попытки заставить Россию страдать
«Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, (слов тут подобрали, не постеснялись),<...> страдать, строили планы — один фантастичней другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии, и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении»
Про перспективы дипломатии
«Убежден, мы с вами станем свидетелями своего рода ренессанса, возрождения высокого дипломатического искусства. Его суть — в способности вести диалог и договариваться и с соседями, и с единомышленниками, и, что не менее важно, но более сложно, с оппонентами»
Про запреты
«В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей. Запретить. Мы знаем, это проходили в Советском союзе. Помните песни Высоцкого? "Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят". Но это не работает, запреты не работают»
Про образ врага
«Они (европейские страны — прим. «Ленты.ру») хотят преодолеть раскол, укрепить пошатнувшееся единство, которым прежде отличились, вовсе не посредством решения внутренних проблем, а за счет раздувания образа врага. Старый пример»
Об угрозах милитаризации Европы
«Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца я сейчас только что об этом сказал, но самовнушение вещь опасная, и мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображения обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Поэтому внимательно следим за набирающей силой милитаризацией Европы»
О желании потягаться с Россией
«Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят "вольному — воля", пусть пробуют»
О нерешительности
«Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда»
О месте Украины в международной политике
«Украина — это карта в другой, гораздо более масштабной игре стран Запада. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля и немножко заработать на войне. Вот и влезли к нам на порог с НАТОвской инфраструктурой»
Об общей боли
«Украинская трагедия — это боль и для украинцев, и для русских. Для всех нас»
О причинах развала СССР
«Я думаю, что роспуск Советского Союза был связан с позицией тогдашнего руководства России избавиться от всякой идеологической конфронтации»
О потерях ВСУ
«За сентябрь потери ВСУ — где-то 44 700 человек, из них почти половина — безвозвратные»
О жестах
«Сам факт наличия Россия многим не нравится, хочется сделать неприличный жест, но здесь дамы»
О Газе
«Ситуация в Газе — это ужасное событие в истории, современной истории человечества»
О ВСУ
«На самом деле, армия-то простая, рабоче-крестьянская, там, на Украине. Элиты-то не воюют. Они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров»
О настроениях жителей Украины
«Я думаю, что и на Украине изменения происходят постепенно. Мы это видим, как бы там мозги людям не промывали»
О переименовании Пентагона в министерство войны
«Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно»
О словах Трампа о том, что Россия — «бумажный тигр»
«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?»
О невосполнимости высоких потерь ВСУ
«Лучше киевскому руководству подумать о том, как договариваться. Мы об этом много раз говорили и предлагали это сделать»
Об аудитории в зале
«Я вас утомил, извините»