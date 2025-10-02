«Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

Путин заявил на «Валдае», что готовыми нужно быть к чему угодно

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства говорил в основном о международной политике, затронув темы украинского конфликта, противостояния России и Запада, а также о перспективах противостояния сторонников однополярного и много полярного мира. Главные цитаты из выступления Путина — в материале «Ленты.ру».

О переменах

«Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал кардинально меняется… Готовыми нужно быть к чему угодно»

О чужих правилах

«Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел, "там за туманами", ну, или "там за океанами"»

О многополярности

«Как ни парадоксально, но многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию, ответом международной системы и самой истории на навязчивое стремление выстроить всех в одну иерархию, на вершине которой находились бы страны Запада»

О попытках России вступить в НАТО

«Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО, первый раз в 1954 году, еще во времена СССР это было сделано, а второй раз — в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву — я уже говорил об этом, говорил, — когда мы на эту тему с ним разговаривали»

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Про попытки управлять миром

«Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей»

О пределах могущества отдельных стран

«Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи все-таки есть предел»

Про суть происходящих в мире событий

«Есть у нас в народе такое выражение "против лома нет приема, окромя другого лома". А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется»

Про общность интересов

«Интересы стран никогда полностью не совпадают»

Про российский рекорд

«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории»

Про гордость

«Мы испытываем, конечно, в этой связи законную гордость. Гордость за Россию, наших граждан и за наши вооруженные силы»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Про баланс

«Мировой баланс без России не выстраивается: ни экономический, ни стратегический, ни культурный, ни логистический — никакой»

Про попытки заставить Россию страдать

«Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, (слов тут подобрали, не постеснялись),<...> страдать, строили планы — один фантастичней другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии, и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении»

Про перспективы дипломатии

«Убежден, мы с вами станем свидетелями своего рода ренессанса, возрождения высокого дипломатического искусства. Его суть — в способности вести диалог и договариваться и с соседями, и с единомышленниками, и, что не менее важно, но более сложно, с оппонентами»

Про запреты

«В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей. Запретить. Мы знаем, это проходили в Советском союзе. Помните песни Высоцкого? "Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят". Но это не работает, запреты не работают»

Про образ врага

«Они (европейские страны — прим. «Ленты.ру») хотят преодолеть раскол, укрепить пошатнувшееся единство, которым прежде отличились, вовсе не посредством решения внутренних проблем, а за счет раздувания образа врага. Старый пример»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Об угрозах милитаризации Европы

«Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца я сейчас только что об этом сказал, но самовнушение вещь опасная, и мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображения обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Поэтому внимательно следим за набирающей силой милитаризацией Европы»

О желании потягаться с Россией

«Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят "вольному — воля", пусть пробуют»

О нерешительности

«Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда»

О месте Украины в международной политике

«Украина — это карта в другой, гораздо более масштабной игре стран Запада. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля и немножко заработать на войне. Вот и влезли к нам на порог с НАТОвской инфраструктурой»

Об общей боли

«Украинская трагедия — это боль и для украинцев, и для русских. Для всех нас»

О причинах развала СССР

«Я думаю, что роспуск Советского Союза был связан с позицией тогдашнего руководства России избавиться от всякой идеологической конфронтации»

О потерях ВСУ

«За сентябрь потери ВСУ — где-то 44 700 человек, из них почти половина — безвозвратные»

О жестах

«Сам факт наличия Россия многим не нравится, хочется сделать неприличный жест, но здесь дамы»

О Газе

«Ситуация в Газе — это ужасное событие в истории, современной истории человечества»

О ВСУ

«На самом деле, армия-то простая, рабоче-крестьянская, там, на Украине. Элиты-то не воюют. Они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров»

О настроениях жителей Украины

«Я думаю, что и на Украине изменения происходят постепенно. Мы это видим, как бы там мозги людям не промывали»

О переименовании Пентагона в министерство войны

«Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно»

О словах Трампа о том, что Россия — «бумажный тигр»

«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?»

О невосполнимости высоких потерь ВСУ

«Лучше киевскому руководству подумать о том, как договариваться. Мы об этом много раз говорили и предлагали это сделать»

Об аудитории в зале

«Я вас утомил, извините»