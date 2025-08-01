«Нет никаких шансов сбить эти ракеты». Путин заявил, что армия России получила первый серийный комплекс «Орешник»

Путин: ВС РФ получили первый серийный ракетный комплекс «Орешник»

В России произвели первый серийный комплекс «Орешник», ракета уже поступила в распоряжение Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Карелии.

Первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что российские и белорусские специалисты выбрали место для будущих позиций комплекса в Белоруссии, а в настоящее время ведется работа по подготовке этих позиций к приему нового оружия. «Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», — сказал Путин.

О ракете «Орешник» стало известно менее года назад

В ноябре президент России сообщил, что ВС страны использовали новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по цели на территории Украины.

В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении Владимир Путин президент России

Глава государства уточнил, что целью удара стало промышленное предприятие в Днепропетровске. Впоследствии СМИ написали, что удары были нанесены по «Южмашу» — крупнейшему украинскому заводу ракетно-космической отрасли, который в последнее время выпускал, среди прочего, беспилотные летательные аппараты.

У западных стран нет средств перехвата «Орешника»

По словам Путина, в настоящее время не существует средств противовоздушной обороны, которые гарантированно были бы способны перехватить «Орешник».

Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты Владимир Пуутин президент России

По данным СМИ, ракета развивает скорость до 11 чисел Маха, а дальность ее полета составляет 5,5 тысячи километров. Ракета получила разделяющуюся головную часть с управляемыми блоками индивидуального наведения.

Ракету «Орешник» может перехватить система С-500

По оценке военного эксперта Михаила Ходаренка, ракеты наподобие российского «Орешника» способна перехватить российская система противовоздушной обороны С-500. «Но это только мое личное мнение, что такая задача ей по плечу», — отметил специалист.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Эксперт усомнился, что у западной стороны имеется комплекс, способный перехватить «Орешник». Ходаренок также допустил, что эта задача «не по плечу» американской системе Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Ракета «Орешник» не предназначена для ударов по аэродромам

По оценке Telegram-канала «Военная хроника», баллистическая ракета средней дальности с разделяющейся головной частью «Орешник» не предназначена для ударов по целям вроде аэродромов, складов и узлов противовоздушной обороны. В публикации отмечается, что применение «Орешника» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске «было логично и понятно».

Для объектов вроде аэродрома в Староконстантинове такая модель целеполагания неприменима «Военная хроника» Telegram-канал

Издание со ссылкой на доклад «Боевые действия в глубине обороны противника» 1983 года отмечает, что в советское время для ударов по аэродромам предлагалось использовать ракету комплекса 9К72 (Р-17) с боеголовкой массой от 50 до 100 килограммов, современными аналогами которой выступают «Искандер» и «Кинжал».

Иностранцы заинтересовались российским «Орешником»

В ходе международной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявляют интерес к баллистической ракете «Орешник».

Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости

По его словам, «любому человеку, который занимается обороной или является участником производства любого вооружения или военной техники, всегда все интересно: что же такое произошло, что же такое у России появилось».