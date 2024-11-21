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20:45, 21 ноября 2024Россия

Путин обратился к россиянам и армии после ответного удара по Украине «Орешником»

Путин обратился с заявлением об ударах западными ракетами по России
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Pool / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам и личному составу Вооруженных сил (ВС) страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине, которая до этого атаковала российскую территорию дальнобойными ракетами западного производства. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает РИА Новости.

О том, что президент Владимир Путин обратится с заявлением, стало известно незадолго до его начала. Соответствующее оповещение появилось в эфире телеканала «Россия 24» и на российских информагентствах.

«Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения Специальной военной операции. А именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства», — сказал Путин, начиная свое выступление.

Далее он раскрыл детали двух атак по России дальнобойными западными ракетами. В частности, 19 ноября и 21 ноября системами ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях, рассказал глава государства. Системы противовоздушной обороны (ПВО), продолжил президент, отразили атаки, цели, которые поставил противник, достигнуты не были.

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