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15:09, 28 июля 2025Наука и техника

В России рассказали об ошибке удара «Орешником» по целям на Украине

Ракета «Орешник» не предназначена для ударов по аэродромам и узлам ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: function.mil.ru / wikipedia

Баллистическая ракета средней дальности с разделяющейся головной частью «Орешник» не предназначена для ударов по целям вроде аэродромов, складов и узлов противовоздушной обороны (ПВО). О популярной ошибке, касающейся возможного применения ракеты, рассказывает Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации отмечается, что применение «Орешника» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске «было логично и понятно». «Для объектов вроде аэродрома в Староконстантинове такая модель целеполагания неприменима», — пишет издание.

Telegram-канал со ссылкой на доклад «Боевые действия в глубине обороны противника» 1983 года отмечает, что в советское время для ударов по аэродромам предлагалось использовать ракету комплекса 9К72 (Р-17) с боеголовкой массой от 50 до 100 килограммов, современными аналогами которой выступают «Искандер» и «Кинжал».

В публикации делается вывод, что использование «Орешника» для ударов по аэродромам противоречит доктринальным нормам.

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Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказал, что Вооруженные силы России ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому Вооруженных сил Украины Староконстантинов, расположенный в одноименном городе Хмельницкой области.

В ноябре президент России Владимир Путин сообщил о первом боевом применении ракеты «Орешник».

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что в следующий раз ракета «Орешник» может быть применена по украинским аэродромам, где расположены самолеты F-16.

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