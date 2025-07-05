Военкоры сообщили об ударе «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

«РВ»: ВС России ударили по аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Староконстантинов, расположенный в одноименном городе Хмельницкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его данным, ВС РФ нанесли удары по авиационной базе украинской армии гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». «Гиперзвуковые "Кинжалы" ударили по аэродрому ВСУ Староконстантинов. (...) Прогремели взрывы», — говорится в публикации.

Отмечается, что по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Как заявил военный корреспондент Юрий Котенок, за час на указанном аэродроме ВСУ прогремело три взрыва.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что ВСУ запустили несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста. Официального подтверждения информации нет.