В России назвали следующую возможную цель «Орешника» на Украине

Депутат Чепа: ВС РФ могут ударить «Орешником» по аэродромам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ могут использовать ракетную систему средней дальности «Орешник» для удара по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Следующую возможную цель «Орешника» депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что следующий удар, по моему мнению, мог бы быть нанесен по аэродромам, где расположены самолеты F-16. Эти удары в труху разнесут эти аэродромы базирования и значительно сократят и затруднят использование английских и французских крылатых ракет», — предположил Чепа, подчеркнув, что подобные решения находятся в ведении Генштаба России.

Ранее журналисты задали президенту России Владимиру Путину вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине, в том числе ракетами «Орешник». Он ответил шуткой про прогноз погоды. «Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течение дня все возможно», — отметил российский лидер.

До этого российский лидер рассказал об ударе «Орешником» 21 ноября по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. «[ВС РФ] нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — сообщал Путин

Президент также отметил, что российские военные назвали новую систему с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник», а удар экспериментальной ракеты пришелся по украинскому «Южному машиностроительному заводу» («Южмаш») в Днепропетровске.