Путин оценил вероятность ударов по центрам решений словами «в течение дня все возможно»

Путин на вопрос об ударе по ЦПР в Киеве ответил фразой «сегодня все возможно»

Президент России Владимир Путин на вопрос журналистов о возможности ударов по центрам принятия решений (ЦПР) на Украине, в том числе ракетами «Орешник», ответил фразой «сегодня в течение дня все возможно». Его слова приводит ТАСС.

«Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течение дня все возможно», — сказал российский лидер.

21 ноября «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что систему примут на вооружение ВС России.