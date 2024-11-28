Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 28 ноября 2024Бывший СССР

Путин оценил вероятность ударов по центрам решений словами «в течение дня все возможно»

Путин на вопрос об ударе по ЦПР в Киеве ответил фразой «сегодня все возможно»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин на вопрос журналистов о возможности ударов по центрам принятия решений (ЦПР) на Украине, в том числе ракетами «Орешник», ответил фразой «сегодня в течение дня все возможно». Его слова приводит ТАСС.

«Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течение дня все возможно», — сказал российский лидер.

21 ноября «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что систему примут на вооружение ВС России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность ударов по центрам решений словами «в течение дня все возможно»

      Мужчина проник на частную территорию больше тысячи раз и назвал это своим хобби

      У россиянки попытались силой украсть коляску с младенцем

      В России заявили о начале охоты «Орешника» на Зеленского

      На Западе оценили роль Путина в сдерживании третьей мировой войны

      Конституционный суд Молдавии утвердил Майю Санду президентом на второй срок

      Фигурант дела о подземной экскурсии в Москве частично признал вину

      Нацбанк Казахстана бросился спасать тенге от девальвации

      Возбуждено уголовное дело на директора лицея за домогательства к ученику

      Путин понадеялся на избавление Европы от деградации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше