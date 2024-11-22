«Орешник» примут на вооружение ВС России

Путин: систему «Орешник» поставят на вооружение ВС России

Президент России Владимир Путин согласился принять систему «Орешник» на вооружение. Об этом сообщает РИА Новости.

Принять систему «Орешник» на вооружение предложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. «Так и сделаем», — ответил Каракаеву Владимир Путин. Об этом президент заявил на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По словам командующего РВСН, необходимо продолжить дальнейшее использование баллистических ракет средней дальности «Орешник» с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава при его эксплуатации и применении. Путин с доводами Каракаева согласился.

21 ноября «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» создана на базе новейших разработок России. Глава государства назвал «Орешник» еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России.