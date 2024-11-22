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19:51, 22 ноября 2024Наука и техника

Путин назвал происхождение «Орешника»

Путин: система «Орешник» создана на базе новейших разработок России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин опроверг, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» представляет собой модернизацию старых систем. Его слова передает РИА Новости.

По словам Путина, система «Орешник» создана на базе новейших разработок. Происхождение системы баллистических ракет президент назвал на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Также Владимир Путин отметил, что средств перехвата «Орешника» в мире на сегодняшний день не существует. «Результаты и скорость разработки "Орешника" показали, что российская школа ракетостроения способна решать задачи по обеспечению суверенитета России», — подчеркнул президент. Кроме того, Путин назвал «Орешник» еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России.

21 ноября «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент Путин, комментируя событие, подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

Также в ходе встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК Владимир Путин заметил, что Россия имеет запас систем «Орешник».

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