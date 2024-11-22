Путин заверил в имеющемся запасе систем «Орешник»

Президент Путин заявил, что Россия имеет запас систем «Орешник»

Президент России Владимир Путин заявил, что страна имеет запас систем с баллистическими ракетами средней дальности «Орешник». Об этом стало известно из эфира телеканала «Россия 1».

Вечером 22 ноября глава государства собрал совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Во время мероприятия он рассказал о применении «Орешника».

Также он добавил, что запас систем у страны имеется.

Накануне Владимир Путин сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Он подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.