Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 1 августа 2025Россия

Путин сообщил о поступлении первого «Орешника» в войска

Путин заявил, что первый серийный «Орешник» поступил в войска
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России произвели первый серийный комплекс «Орешник», ракета уже поступила в распоряжение Вооруженных сил (ВС). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

О первом применении ракеты «Орешник» Путин рассказал в ноябре 2024 года. Целью удара стало промышленное предприятие в Днепропетровске. Затем глава государства сообщал, что «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что массовое производство ракетного комплекса «Орешник» повысит военный потенциал Российской Федерации и отрезвит НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о поступлении первого «Орешника» в войска

    Путин заявил о наступлении российских войск

    Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с другими участницами после закрытия шоу

    Взявший долг кровью россиянин заплатил за преступление спустя 19 лет

    Путин заявил о завышении Киевом числа якобы вывезенных в Россию детей

    Осьминог напал на шестилетнего мальчика в океанариуме

    В бундестаге решили помочь сотрудникам йогой и пилатесом

    Путин озвучил позицию России по переговорам с Украиной

    Россиян предупредили о снижении цен в отелях Турции до уровня 2024 года

    «Это загонит нас в долги». В США захотели выделить новый пакет военной помощи Украине. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости