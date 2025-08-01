Путин сообщил о поступлении первого «Орешника» в войска

Путин заявил, что первый серийный «Орешник» поступил в войска

В России произвели первый серийный комплекс «Орешник», ракета уже поступила в распоряжение Вооруженных сил (ВС). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

О первом применении ракеты «Орешник» Путин рассказал в ноябре 2024 года. Целью удара стало промышленное предприятие в Днепропетровске. Затем глава государства сообщал, что «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что массовое производство ракетного комплекса «Орешник» повысит военный потенциал Российской Федерации и отрезвит НАТО.