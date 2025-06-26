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16:01, 26 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили ужас НАТО перед массовым производством «Орешника»

Депутат Швыткин: Массовое производство «Орешника» отрезвит НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Массовое производство ракетного комплекса «Орешник» повысит военный потенциал Российской Федерации и отрезвит НАТО, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее военный аналитик Драго Боснич написал в статье для портала InfoBRICS, что слова президента России Владимира Путина о начале серийного производства «Орешника» ужаснули НАТО.

«Безусловно, когда непосредственно был нанесен удар "Орешником", мы видели достаточно серьезное поражение цели высокоточным оружием и большой ущерб. Это говорит о том, что "Орешник" сегодня перехватить практически невозможно. Он сегодня выходит на массовое производство, тем самым повышает военный потенциал нашего государства», — отметил депутат.

Это, я думаю, еще раз будет неким отрезвляющим фактором по отношению к странам блока НАТО, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

Ранее Путин заявил, что в России уже разворачивается серийное производство ракетного комплекса «Орешник». Он отметил, что эта баллистическая ракета очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях.

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