На Западе ужаснулись после слов Путина об Орешнике

Военный аналитик Боснич: Слова Путина об Орешнике — плохие новости для НАТО

Слова президента России Владимира Путина о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник» являются плохой новостью для НАТО. Об этом в статье для портала InfoBRICS заявил военный аналитик Драго Боснич.

«Это означает, что у Кремля уже есть определенный запас этого современного оружия, что однозначно является, мягко говоря, плохой новостью для НАТО», — написал он.

По словам эксперта, стратегическое воздействие «Орешника» невозможно переоценить. К тому же, России относительно легко производить его массово, поскольку он основан на существующей конструкции, которая уже находится в серийном производстве, отмечает он.

Ранее Путин заявил, что в России уже разворачивается серийное производство ракетного комплекса «Орешник». Он отметил, что эта баллистическая ракета очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях.