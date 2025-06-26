Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 26 июня 2025Мир

На Западе ужаснулись после слов Путина об Орешнике

Военный аналитик Боснич: Слова Путина об Орешнике — плохие новости для НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Слова президента России Владимира Путина о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник» являются плохой новостью для НАТО. Об этом в статье для портала InfoBRICS заявил военный аналитик Драго Боснич.

«Это означает, что у Кремля уже есть определенный запас этого современного оружия, что однозначно является, мягко говоря, плохой новостью для НАТО», — написал он.

По словам эксперта, стратегическое воздействие «Орешника» невозможно переоценить. К тому же, России относительно легко производить его массово, поскольку он основан на существующей конструкции, которая уже находится в серийном производстве, отмечает он.

Ранее Путин заявил, что в России уже разворачивается серийное производство ракетного комплекса «Орешник». Он отметил, что эта баллистическая ракета очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сравнил удары по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки. Что ответила Япония?

    Мужчина скрылся от жены в чужом доме и набрал себе ванну

    МВД назвало россиянам самый безопасный способ хранения крупных сумм

    Под Москвой девушке с вылетевшей челюстью отказали в помощи в травмпункте

    Двигатель пассажирского самолета загорелся в небе и попал на видео

    На Западе ужаснулись после слов Путина об Орешнике

    Солдаты ВС России уничтожили в Ялте наемников в ножевом бою

    Орбан назвал причину невозможности реальных решений по интеграции Украины в ЕС

    Мигранты потянулись на Дальний Восток

    Депутат Рады сравнил коррупционеров с мародерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости