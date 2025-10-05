Мир
05:50, 5 октября 2025Мир

В США усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk

Экс-аналитик ЦРУ Маговерн: США не передадут Украине ракеты Tomahawk
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина не получит американские ракеты Tomahawk. Соответствующие обещания со стороны Вашингтона являются лишь попыткой угодить «европейским друзьям», заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Ракеты Tomahawk никогда не попадут на Украину. <…> К тому же у США нет этих ракет в запасе», — считает эксперт. Он отметил, что Вашингтон вряд ли вообще когда-нибудь передаст Киеву ракеты с ядерными возможностями.

Помимо этого, подчеркнул Макговерн, на Украине отсутствуют специалисты, которые бы умели управлять такими ракетами.

Ранее издание Strategic Culture заявило, что передача Украине Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.

