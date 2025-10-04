Судьбу американских крылатых ракет на Украине предсказали

Военный аналитик Кнутов: «Томагавки» станут целью российских «Витязей»

Если США передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), то они станут целью российских ЗРК «Витязь». Об этом заявил Юрий Кнутов. Его процитировал сайт aif.ru.

Он напомнил, что у России есть несколько средств борьбы с «Томагавками». Речь идет о различных зенитно-ракетных комплексах (ЗРК). Например, С-300, а также С-400 и С-350 «Витязь». Последний прозван убийцей крылатых ракет. В некоторых случаях работать может и «Панцирь».

В июле 2025 года президенты США и Украины обсудили передачу Вооруженным силам Украины дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, которые, как предполагается, могут бить по Москве и Санкт-Петербургу.

Президент России Владимир Путин назвал эти ракеты хоть и не современным, но мощным и представляющим угрозу оружием.