Судьбу американских крылатых ракет на Украине предсказали

Военный аналитик Кнутов: «Томагавки» станут целью российских «Витязей»
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Если США передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), то они станут целью российских ЗРК «Витязь». Об этом заявил Юрий Кнутов. Его процитировал сайт aif.ru.

Он напомнил, что у России есть несколько средств борьбы с «Томагавками». Речь идет о различных зенитно-ракетных комплексах (ЗРК). Например, С-300, а также С-400 и С-350 «Витязь». Последний прозван убийцей крылатых ракет. В некоторых случаях работать может и «Панцирь».

В июле 2025 года президенты США и Украины обсудили передачу Вооруженным силам Украины дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, которые, как предполагается, могут бить по Москве и Санкт-Петербургу.

Президент России Владимир Путин назвал эти ракеты хоть и не современным, но мощным и представляющим угрозу оружием.

