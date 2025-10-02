Мир
22:03, 2 октября 2025

Путин оценил ракеты Tomahawk

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Tomahawk хоть и не современное, но мощное оружие. Такую оценку американским ракетам дал российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Что касается "Томагавков", то это мощное оружие. Оно правда уже такое, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу», — отметил глава РФ.

При этом российский лидер указал, что возможная поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Однако, как подчеркнул глава государства, использование Киевом ракет негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Россию во время выступления президента Владимира Путина. С 18:00 до 20:00 средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников самолетного типа.

