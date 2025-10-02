Россия
Украина предприняла новую попытку удара по России во время выступления Путина

Минобороны России: Средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Черным морем
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Россию во время выступления президента Владимира Путина на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об отражении удара отчиталось Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 18:00 до 20:00 средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников самолетного типа. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Белгородскую область, также осуществленную в момент выступления российского лидера. Под удар попали населенные пункты в границах Шебекинского городского округа, а также села Долгое, Борисовка, Березовка.

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В нем принимают участие 140 представителей из 42 стран, в том числе из Германии, Египта, Индии, Ирана и Китая. Тема мероприятия — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

